Salernitana-Empoli, scontro salvezza all'Arechi: Inzaghi rilancia Dia dal 1' Alle 20.45 i granata affrontano la squadra toscana dell'ex Nicola: le probabili formazioni

"Parola d'ordine...vincere". E' il messaggio lanciato dagli ultras della Curva Sud Siberiano ai calciatori della Salernitana in vista della partita di questa sera (ore 20.45) contro l'Empoli. I granata vanno a caccia dei tre punti per provare a riaprire i giochi salvezza e avvicinare le squadre che sono coinvolte nella lotta per non retrocedere. Inzaghi, rispetto alla partita di Torino, recupererà Pirola ma dovrà fare a meno di Pasalidis. Non dovrebbe essere convocato Manolas, che sarà a disposizione a partire dalla sfida di venerdì contro l'Inter.

Tatticamente la Salernitana non dovrebbe discostarsi molto da quella scesa in campo all'Olimpico Grande Torino. Inzaghi dovrebbe confermare il 3-4-2-1, nel quale tornerà dal 1' Dia. L'attaccante senegalese sarà il terminale offensivo dei campani e avrà la coppia composta da Kastanos e Candreva alle sue spalle. In difesa, davanti ad Ochoa, Boateng sarà il perno centrale con Pierozzi e Pellegrino schierati da "braccetto" della linea a tre. In mediana tutto invariato: Basalic e Maggiore formeranno la coppia centrale, Zanoli e Bradaric saranno gli esterni. Avranno spazio a partita in corso Coulibaly e Weissman.

SALERNITANA-EMPOLI: LE PROBABILI FORMAZIONI

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pellegrino; Zanoli, Basic, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. Allenatore: F. Inzaghi

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Grassi, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri. Allenatore. Nicola

ARBITRO: Mariani di Aprilia