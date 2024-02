Salernitana, novità nello staff di Liverani: dopo Pestrin, ecco un nuovo "ex" Risolto il nodo legato al ruolo di vice-allenatore

Due nuovi collaboratori tecnici per Fabio Liverani. Il nuovo allenatore della Salernitana si affiderà a due elementi che hanno avuto un passato da calciatori con la maglia della Bersagliera nella sua nuova avventura all’ombra dell’Arechi. L’ex mediano ha dovuto rinunciare prima a Manuel Coppola, ex mediano granata pure lui, con il quale però le strade si sono divise da tempo. Per l’altro collaboratore Simone Pavan invece è arrivata la chiamata del Bari, entrando a far parte dello staff di Iachini.

Liverani così ha ragionato sulle risorse interne al club granata dicendo prima “sì” a Manolo Pestrin. L’ex centrocampista romano era stato allontanato dalla prima squadra dall’arrivo di Paulo Sousa. Ora però il nuovo feeling con Liverani.

Il mancato possesso del patentino Uefa A però ha obbligato la Salernitana a dover correre ai ripari. Liverani ha deciso così di affidare il ruolo di vice ad Andrea Bovo, attualmente in seno all’Under 17 di Luca Fusco. Il mediano di Mestre è in possesso del requisito per entrare in distinta come vice-allenatore. Unico neo: Bovo non ci sarà a Milano perché alle prese con l’ultima delle quattro giornate di squalifiche rimediate con l’Under 17.