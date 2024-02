Salernitana, in 1500 al Meazza per sognare lo sgambetto alla capolista Entusiasmo alle stelle in casa Inter: 72mila spettatori e sold-out ad un passo

La febbre del venerdì sera e il calore però di un popolo granata che si farà sentire forte. Nonostante l’ultimo posto in classifica, i tifosi della Salernitana si faranno sentire a San Siro. Saranno circa 1500 i cuori granata pronti a prendere posto nel settore ospiti. Dato però non ufficiale, soprattutto per la presenza di tantissimi sostenitori della Bersagliera negli altri settore dell’impianto meneghino.

Per una Salernitana che arranca però, c’è il grande entusiasmo che si respira in casa Inter. Si gioca di venerdì per permettere ai nerazzurri di preparare al meglio la sfida di andata degli ottavi di Champions League contro l'Atletico Madrid, in programma martedì alle 21:00.

Tutte le forze sono dedicate a Inter-Salernitana, fondamentale però per la squadra di Simone Inzaghi per allungare sulla Juventus e fare un altro passo verso lo Scudetto. Una gara determinante, con San Siro che corre verso il sold-out, con oltre 72mila biglietti già venduti.