Salernitana, due cessioni: salutano Stewart e Bronn Il giamaicano sbarca in Serbia, il tunisino va in Svizzera

Un addio senza lasciare traccia. La Salernitana saluta Trivante Stewart. Il calciatore giamaicano è un nuovo attaccante del Javor Matis, club appartenente alla prima divisione della Serbia.

“Un nuovo capitolo”, così Stewart ha commentato il suo approdo in Serbia. La sua esperienza in Italia è finita senza guizzi, né lampi. Acquistato in estate grazie all’algoritmo dal Mount Pleasant, la scommessa non è stata vinta. Solo 4 gettoni in campionato con prestazioni che non resteranno indimenticabili.

Si appresta a salutare anche Dylan Bronn. Il difensore tunisino è ad un passo dal Servette. Il tunisino, fuori dai radar granata e dalla lista over, si trasferirà in prestito in Svizzera.