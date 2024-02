Inter-Salernitana, i convocati di Liverani: si ferma un attaccante La lista dei disponibili per il Meazza

Una defezione dell’ultim’ora per Fabio Liverani in vista di Inter-Salernitana. Il tecnico granata non ha convocato Charles Ikwuemesi. Il nigeriano resta fuori al pari dello squalificato Bradaric e degli infortunati Fazio, Pirola, Gyomber. Recuperato invece Pasalidis che viaggia con la squadra. Stringe i denti Boateng, per il quale si ragiona su un impiego part-time.

Di seguito, la lista dei convocati per la gara tra Inter e Salernitana.

PORTIERI: Costil, Ochoa, Allocca;

DIFENSORI: Boateng, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Basic, Coulibaly, Gomis, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Vignato;

ATTACCANTI: Candreva, Dia, Simy, Tchaouna, Weissman.