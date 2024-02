Inter-Salernitana, testa-coda a San Siro: esordio da brividi per Liverani Il tecnico ripartirà dal 4-3-1-2: le probabili formazioni

Sulla carta non c'è partita. Ma Fabio Liverani, sin dal suo arrivo, è stato chiaro: ogni occasione potrà essere buona per risalire la china. Un diktat che ribadirà ai calciatori della Salernitana anche stasera, prima di scendere in campo al “Meazza” contro l'Inter. Il testa-coda che apre il 25esimo turno del campionato di serie A dovrà dare risposte al tecnico dei campani che spera d'iniziare nel migliore dei modi la sua nuova avventura.

Liverani, nonostante l'emergenza in difesa, ripartirà dal 4-3-1-2. Davanti ad Ochoa farà il suo esordio dal 1' Manolas che affiancherà Pellegrino al centro della retroguardia. Boateng, infatti, è affaticato e sarà preservato. Sulle corsie esterne Zanoli sarà costretto a scalare sull'out mancino, mentre a destra si rivedrà Sambia.

L'altro rebus è legato al ruolo di play, posizione in cui dovrebbe spuntarla Maggiore (in settimana erano stati provati anche Kastanos e Martegani), mentre Basic e Coulibaly si posizioneranno mezzali. Candreva, ex di turno, giocherà da trequartista, alle spalle di Dia e Weissman. La buona notizia è rappresentata dal recupero in extremis di Pasalidis che andrà in panchina.

Simone Inzaghi, in vista anche degli impegni europei, farà turn-over a metà. Come accaduto già nel match di andata, Lautaro Martinez partirà dalla panchina, con Arnautovic a far coppia con Thuram. In difesa chance per De Vrij che si schiererà tra Bisseck e Bastoni. Al “Meazza” previsto il sold-out: tra i 72mila spettatori attesi quasi 2mila cuori granata.

INTER-SALERNITANA: LE PROBABILI FORMAZIONI (ore 21)

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Pavard, Darmian, Dimarco, Asllani, Buchanan, Sensi, Frattesi, Klaassen, L. Martinez, Sanchez. Allenatore: S.Inzaghi.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Sambia, Pellegrino, Manolas, Zanoli; Coulibaly, Basic, Maggiore; Candreva; Dia, Weissman. A disposizione: Costil, Allocca, Boateng, Pasalidis, Martegani, Gomis, Kastanos, Legowski, Vignato, Tchaouna, Simy. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Piccinini di Forlì - assistenti: Cecconi e C. Rossi. IV uomo: Camplone. Var: Serra. Avar: Valeri).