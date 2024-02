Salernitana, Liverani e quel legame con San Siro: terzo esordio a Milano Il tecnico romano non ha una buona tradizione con i nerazzurri

Ancora una volta l’Inter. Ancora una volta San Siro. C’è un filo particolare che lega Fabio Liverani alla Salernitana. Per il tecnico romano, il debutto sulla panchina della Salernitana arriverà ancora una volta al Meazza, stadio che lo ha visto già protagonista in due precedenti debutti.

Liverani infatti ha iniziato i suoi campionati di serie A, rispettivamente con Genoa e Lecce affrontando sempre i nerazzurri a San Siro. Gli esiti però sono da dimenticare: il 25 agosto 2013, sulla panchina del Genoa, venne battuto 2-0 (gol di Nagatomo e Palacio). Peggio invece andò quando esordì da allenatore del Lecce: il 26 agosto 2019, i salentini vennero travolti 4-0 con gol di Brozovic, Sensi, Lukaku e Candreva.

Statistiche amare per Liverani che in serie A ha sempre toppato la prima, ko con il Napoli da allenatore del Parma nel 2020, mai vittorioso contro l’Inter nei suoi quattro precedenti (2 pareggi e 2 sconfitte).

Da avversario ritroverà un amico come Simone Inzaghi: i due hanno giocato insieme in Serie A con la maglia della Lazio tra il 2001/02 e il 2005/06; da tecnici avversari il bilancio è di una vittoria per parte, successo di Inzaghi il 10 novembre 2019 in un Lazio-Lecce 4-2 e vittoria di Liverani al ritorno il 7 luglio 2020 (2-1).