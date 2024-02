Salernitana, foto notturna di Mikael. E spunta un like di Sabatini Il brasiliano è a Salerno in attesa di novità

"Non voglio rivederlo a Salerno: è un pizzaiolo, non un calciatore". Riecheggiano ancora le parole di fuoco pronunciate da Walter Sabatini e indirizzate al brasiliano Mikael. L'attaccante verde-oro resta uno dei grandi rimpianti per il direttore generale granata che, nel gennaio 2022, investì una somma cospicua per strappare il calciatore allo Sport Recife.

Acquisto prospettico reso vano però dalle cattive prestazioni di Mikael in maglia granata. Mai un sussulto e soprattutto i problemi di forma che ne hanno evidenziato una vita tutt'altro che da professionista. Nemmeno le esperienze in prestito in Brasile sono servite per rilanciare l'attaccante ora ai margini e alla ricerca di una nuova chance.

Ieri sera, è stata curiosa la foto pubblicata dal brasiliano, con il calciatore a petto nudo ai piedi del lungomare di Salerno. Uno scatto simbolico, che mette in mostra una condizione fisica ottimale. La foto è diventata virale con tanto di "like" di Walter Sabatini. Il futuro del calciatore a Salerno, tuttavia, è segnato: Mikael, infatti, non è stato inserito in lista. Per lui resta la finestra di mercato con la speranza di una nuova chance in Sudamerica.