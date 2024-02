Inter-Salernitana 4-0, Liverani: "Approccio sbagliato, giocherà solo chi lotta" Tanta rabbia per il neo tecnico dopo il ko contro i nerazzurri

Una prova horror. Il 4-0 in casa dell’Inter è una punizione pesantissima per la Salernitana, sempre più ultima, sempre più sola. “Ci siamo consegnati all’avversario. Questo era quello che non dovevamo fare. Serviva altro”.

Queste le parole di Fabio Liverani dopo il ko contro l'Inter. "Abbiamo fatto pochi allenamenti, provare a cambiare qualcosa con le scelte obbligate sembrava difficile. Volevo dare serenità ai calciatori perciò ho riconfermato il 3-4-2-1. Non mi aspettavo questo come approccio. Ci sta perdere ma non in questo modo. Invece abbiamo dimostrato di inseguire gli eventi, consegnando la partita all’Inter. In questo momento siamo meno di tutti e non possiamo comportarci in questo modo.

Ora è il momento di tirarci fuori da questa situazione, di fare qualcosa di diverso, di avere cattiveria. Ci sono delle difficoltà che si devono superare: ora è il momento di capire chi può esserci in questa rincorsa e chi invece ha mollato. Se sono il terzo allenatore di una stagione difficile ci sono più motivi. Io non posso più aspettare qualcuno. Con me giocherà solo chi avrà fame, a chi crederà di poterci provare a salvarci”.