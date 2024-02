Inter-Salernitana 4-0, Inzaghi: "Nessuna rivalsa familiare" Le parole del tecnico nerazzurro: “Interpretato bene la gara”

Simone Inzaghi ha commentato Inter-Salernitana 4-0 in sala stampa: "Nessuna rivalsa familiare, mio fratello ha già risposto, è una vittoria per l’inter perché ne avevamo bisogno. Poi in panchina c'è Fabio che è stato un grande compagno: sono contento di averlo incontrato".

Il tecnico nerazzurro analizza poi il successo: "Era importante approcciare bene la gara, soprattutto contro una squadra che era stata un problema per formazioni come Juventus, Napoli e Milan. Serviva una partita vogliosa, seria e l’abbiamo fatta. Potevamo segnare anche prima, poi tra sfortuna e il loro portiere non ci siamo riusciti, ma i ragazzi non hanno mollato. Ora dobbiamo lottare per tutti gli obiettivi senza mollare nulla".