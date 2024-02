Salernitana, domani la ripresa: Liverani alle prese con l'emergenza difesa Da valutare le condizioni di Boateng, dubbi sul recupero di Fazio

Faccia a faccia per archiviare l’Inter e iniziare a ragionare sulla sfida con il Monza. La ripresa degli allenamenti per la Salernitana dopo il pesante ko di Milano è fissata per domani pomeriggio. Fabio Liverani guarderà negli occhi la sua squadra, provando ad analizzare le motivazioni di un crollo verticale della squadra, mai in partita “e consegnatasi all’avversario”. Segnali poco incoraggianti da decifrare ma soprattutto si dovrà cercare un rimedio ad un crollo che rischia di cancellare troppo presto la Salernitana dalla corsa salvezza.

Per Liverani ci sarà soprattutto da fare i conti con le diverse notizie che arrivano dall’infermeria. Il fiato è sospeso soprattutto per le condizioni di Jerome Boateng. Il tedesco ha alzato bandiera bianca nel primo tempo (dopo venti minuti) con l’Inter, complice uno stato di salute tutt’altro che incoraggiante. La speranza è che non sia nulla di grave.

Con il Monza si vedrà Kostas Manolas: un problema fisico nella notte ha obbligato il greco ad alzare bandiera bianca al "Meazza". Nulla di grave, con l’ex Roma pronto a scendere in campo. Fari puntati anche su Federico Fazio: l’argentino proverà in settimana a rimettersi in gruppo e spera di strappare una convocazione per il match di domenica.

Ancora out invece Lorenzo Pirola e Niccolò Pierozzi: il primo lamenta problemi muscolari, il secondo invece è alle prese con i guai alla caviglia toccata dura nel match con l’Empoli.