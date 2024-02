Salernitana, il ko di Milano lascia rimpianti. E i "silenzi" fanno rumore Nessun commento social sulla debacle del Meazza

Un ko pesante. La Salernitana si lecca le ferite, mastica amaro dopo la pesante sconfitta di Milano che ha fatto scattare l’allarme in casa granata. Nemmeno cinque giorni dopo la presentazione del nuovo allenatore Fabio Liverani, la squadra campana non è stata in grado di dare una risposta, soprattutto sotto l’aspetto emotivo. Un passo falso che ha indispettito proprio l’allenatore, sicuro di vedere una squadra vogliosa per poi essere smentito da novanta minuti da incubo.

Nel post-partita a metterci la faccia è stato il tecnico. Dirigenti presenti e calciatori hanno scelto il silenzio. Nessun post social o foto del match. Nemmeno da parte di Walter Sabatini. Il direttore generale ha sempre postato messaggi per provare a rasserenare l’ambiente. Dopo il ko con l’Empoli bastò una foto completamente nera e un breve testo per anticipare le intenzioni: addio ad Inzaghi e ricerca di un nuovo allenatore. Ora invece bocche cucite e tastiere inoperose.

Serve trovare concentrazione in vista della sfida determinante di sabato con il Monza. E sarà curioso capire come sarà la settimana in casa granata dopo le parole di fuoco di Liverani nel post-Inter.