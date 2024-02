Salernitana, Boateng ci mette la faccia: "È difficile ma siamo pronti a lottare" Il difensore ha parlato anche del problema fisico accusato contro l’Inter

Contro l'Inter ha provato a stringere i denti per aiutare la squadra a superare l'emergenza (alle assenze di Fazio, Gyomber, Pirola e Pierozzi si era aggiunta anche l' indisponibilità di Manolas) ma dopo venti minuti Jerome Boateng è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il problema, tuttavia, dovrebbe essere meno grave del previsto. A confermarlo è stato proprio il difensore tedesco che, attraverso i social, ha voluto rivolgere un messaggio all'ambiente granata.

"Felice di essere arrivato qui in Serie A nel migliore dei modi ed aver giocato tre partite", ha scritto Boateng. "Ho avuto alcuni piccoli problemi prima della partita di ieri contro l'Inter ma ho deciso di giocare per aiutare la squadra, purtroppo sono dovuto uscire ma non è niente di serio. La nostra fiducia è grande e siamo sicuri di restare in Serie A, anche se sappiamo che sarà difficile siamo pronti a combattere fino alle ultime partite". Parole da leader e che testimoniano la volontà di Boateng di gettare il cuore oltre l'ostacolo per provare a rialzare la Salernitana che, dopo le partite del sabato, è scivolata 7 punti dalla zona salvezza.