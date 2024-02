Salernitana, le mosse della società: incontro con la squadra e ritiro anticipato Il disappunto di Iervolino per la prova di venerdì a Milano e i correttivi per provare a rialzarsi

Squadra in ritiro da mercoledì e faccia a faccia tra dirigenza e società. La Salernitana usa il pugno duro per provare ad invertire la rotta per cancellare la figuraccia di Milano e regalarsi un’ultima chance salvezza. Quest’oggi è prevista la ripresa degli allenamenti, con un primo incontro fra Fabio Liverani e la squadra per analizzare cosa non è andato a Milano e soprattutto avere risposte sull’atteggiamento remissivo dei granata con l’Inter.

Presente anche l’ad Maurizio Milan, con il quale verrà fatta chiarezza anche sul comportamento di Boulaye Dia e Lassana Coulibaly, rei di non aver stretto mano all’allenatore venerdì sera al momento della sostituzione. Martedì invece è in programma un nuovo incontro con la presenza però del vice-presidente Gianni Petrucci e di Pietro Bergamini, collaboratore di Walter Sabatini presente venerdì sera a San Siro.

Si fa largo l’ipotesi di un ritiro anticipato già a mercoledì per preparare al meglio la sfida delicata con il Monza. La zona salvezza è lontana ancora sette punti, con i ko di Sassuolo e il pari del Verona che lasciano ancora invariata la situazione. La Salernitana spera e si gioca le sue ultime chance.