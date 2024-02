Salernitana, numeri horror dalla difesa: sono 191 i gol subiti dal ritorno in A I granata sono di nuovo il peggior pacchetto arretrato della massima serie

Sedici sconfitte incassate. I numeri registrati dalla Salernitana in questa prima parte di stagione sono da film horror. Il poker incassato a Milano fa salire il dato dei ko registrati in questa prima parte di campionato, con i granata squadra più battuta oltre ad essere ultima in classifica, a sette punti dalla zona salvezza in attesa di conoscere il risultato di Udinese-Cagliari.

A far tremare però sono i dati raccolti dalla difesa granata. Sono 51 i gol incassati in 25 partite disputati, con una media di 2,04 reti incassate a gara. Dopo il match del "Meazza", la Salernitana è tornata ad essere maglia nera della serie A, superando il Frosinone a quota 49 ma con i ciociari che dovranno affrontare la Roma questo pomeriggio.

I 51 gol incassati fin qui fanno balzare a quota 191 le volte in cui i granata sono stati bucati fin dal ritorno in serie A. Nel 2021-2022, la Salernitana di Castori, Colantuono e Nicola chiuse la stagione con 78 gol subiti ma riuscì comunque a centrare una clamorosa salvezza in rimonta. Meglio andò nella scorsa stagione: tra Nicola e Paulo Sousa la Bersagliera fermò il proprio ruolino a quota 62 reti subite, passivo che non intaccò l'ottimo campionato della Salernitana, capace di salvarsi con tre turni d'anticipo e di conquistare il miglior piazzamento della storia in massima serie. Ora il dato provvisorio di 51 gol con ancora 13 partite da disputare e una classifica che fa tremare i polsi.