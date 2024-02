Salernitana, tensione tra Coulibaly e un gruppo di tifosi alla ripresa Il maliano ha reagito dopo essere stato contestato dai sostenitori

L’arrivo tra gli insulti e il faccia a faccia con i tifosi. La ripresa degli allenamenti è stata tutt’altro che facile per Lassana Coulibaly. Il calciatore maliano della Salernitana è finito nel mirino di società e tifoseria per la mancata stretta di mano con Fabio Liverani al momento della sostituzione nel secondo tempo della sfida con l’Inter. Una posizione chiarita ieri con il tecnico prima di scendere in campo, con la società che sembra intenzionata a non voler multare il calciatore.

Ieri però, si è segnalato un nuovo tassello di un rapporto sempre più incrinato con la tifoseria. Come riporta “Il Mattino”, all’arrivo del calciatore ieri al Centro Sportivo Mary Rosy, Coulibaly sarebbe stato insultato da alcuni tifosi che avrebbero inveito contro l’atteggiamento del calciatore. Il maliano avrebbe incassato mentre era in auto e poi avrebbe cercato un faccia a faccia con i supporters fermato però dagli steward e dagli uomini della Digos. Termometro di una situazione incandescente, con il calciatore che è rientrato successivamente negli spogliatoi e si è allenato regolarmente con la squadra.