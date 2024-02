Salernitana: domani confronto squadra-società, da giovedì tutti in ritiro Con il Monza ci saranno esclusioni eccellenti: rischia Coulibaly

Le partite della domenica hanno lasciato invariato il distacco della Salernitana dalla zona salvezza. I granata, ultimi, sono lontani sette punti dal quartultimo posto, attualmente occupato dal Sassuolo. La situazione, dunque, seppur estremamente complicata, lascia ancora qualche piccolo spiraglio ai granata che, a cominciare dalla sfida di sabato contro il Monza, non potranno più sbagliare.

Un concetto che ha ribadito alla squadra anche Fabio Liverani: il tecnico, nella mezz'ora di confronto avuta con il gruppo, non ha usato mezzi termini. Già nella prossima sfida potrebbero arrivare esclusioni eccellenti nell'undici titolare e, uno degli indiziati, potrebbe essere Lassana Coulibaly. Il maliano è apparso molto nervoso e, dopo il malessere palesato al “Meazza” al momento del cambio, ieri mattina ha replicato al “Mary Rosy”. Il calciatore, infatti, ha risposto in malo modo ad un gruppetto di tre tifosi che, al suo arrivo al centro sportivo, lo avevano apostrofato. Il maliano è sceso dall'auto ed ha provato a replicare ma l'intervento della sicurezza ha evitato ulteriori tensioni. Episodi che, di certo, non fanno bene all'ambiente e che potrebbero spingere la società a prendere provvedimenti.

Domani al Mary Rosy sono attesi il vice presidente Gianni Petrucci e l'amministratore delegato Maurizio Milan: previsto un confronto con i senatori del gruppo ai quali sarà comunicato che, a partire da giovedì, la squadra andrà in ritiro.