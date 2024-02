Salernitana-Monza, buona risposta dalla prevendita: il dato La tifoseria si stringe intorno alla squadra in vista del match contro i lombardi

Salernitana-Monza non sarà per pochi intimi. Il primo dato di prevendita permette al club granata di poter sorridere. La campagna “Tutti insieme” voluta dalla società per provare a riempire l’Arechi in una sfida determinante per la stagione granata, con prezzi e sconti per i tifosi e per gli abbonati ha fatto staccare 3400 tagliandi, di cui 14 per il settore ospiti. Per la Curva Nord la prevendita è partita oggi, libera per tutti tranne che per i residenti nella provincia di Salerno per i quali è necessario essere possessori di fidelity card del Monza e potranno acquistare tagliandi esclusivamente nel settore Curva Nord Inferiore Est.

Sono così virtualmente oltre 14mila i tifosi previsti all’Arechi sabato pomeriggio per una sfida che si preannuncia delicata. Già sold-out la Curva Sud Siberiano, con Distinti Inferiori e Tribuna Verde con poche disponibilità di biglietti.

Tra le tante iniziative ideate dalla società anche l’invito agli studenti delle scuole di Salerno e provincia ed i tesserati delle scuole calcio che potranno assistere alla sfida ad un prezzo speciale. Un segnale che conferma la volontà della Salernitana di puntare sulla spinta dei propri tifosi per provare la risalita.