Salernitana, Liverani ritrova il "Comandante" Fazio: l'argentino in gruppo Il difensore confida in una chance con il Monza. Ancora a parte Boateng

Un sorriso per la difesa. La Salernitana ritrova Federico Fazio. Il Comandante argentino ha ripreso a lavorare con il gruppo e ora punta alla sfida con il Monza. Per l'ex Roma sembra essere superato il problema al polpaccio, con il calciatore che ha intensificato i carichi di lavoro e ora spinge per una chance da titolare.

In caso di rilancio dell'albiceleste, si aprirebbe il casting per il compagno di reparto: il ballottaggio è fra Pellegrino e Pasalidis, con l'argentino che spera in una conferma. La grande tentazione per Liverani però sarebbe lanciare dal primo minuto sia Fazio che Manolas. L’ex Napoli e Roma si è ristabilito dal problema fisico rimediato a poche ore dalla sfida con l’Inter e freme per una chance da titolare.

Nessuna buona notizia invece per Jerome Boateng. Il tedesco non si è allenato con il gruppo, frenato ancora dai problemi fisici che lo hanno limitato nella sfida con l'Inter. Si valuterà giorno per giorno, con Liverani che aspetta buone notizie dall'ex Bayern.