Salernitana, la visita del vice-presidente: Petrucci incontra la squadra Il numero due sarà in città insieme all'ad Maurizio Milan

Un incontro per provare a toccare le corde giuste di un ambiente sfiduciato e in difficoltà. La Salernitana le prova tutte e si affida anche al carisma e al carattere di Gianni Petrucci. Il vice-presidente granata sarà presente questa mattina al Centro Sportivo Mary Rosy e osserverà la prima delle due sedute in programma per la squadra allenata da Fabio Liverani.

Il numero due granata, dopo gli impegni da presidente della Fip e la Final Eight della Lega Serie A di Basket terminata con la vittoria di Napoli, si ritroverà negli spogliatoi del Centro Sportivo Mary Rosy e proverà a suonare la carica. Petrucci era presente a San Siro nella debacle con l’Inter: una prestazione troppo brutta, impossibile da cancellare. Per questo motivo, Danilo Iervolino ha puntato tutto anche sull’esperienza dello storico uomo dello sport italiano per cercare una svolta.

Insieme a Petrucci anche l’amministratore delegato Maurizio Milan, quest’ultimo già ieri nei suoi nuovi uffici nella casa di Pontecagnano Faiano. Il numero due e il numero tre granata parleranno ai calciatori, comunicheranno la decisione del ritiro prepartita anticipato a giovedì e poi osserveranno la seduta mattutina.