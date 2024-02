Salernitana, amarcord Liverani: ritrova l'Arechi dove debuttò da regista Un tuffo nel passato per l'ex centrocampista

Uno stadio non banale, una pagina importante (forse la svolta) della sua carriera. Fabio Liverani ritrova l'Arechi da calciatore. La prima volta in cui calcò il prato del Principe degli Stadi rimanda addirittura all'agosto 2000. Sfida d'andata valevole per il secondo turno di Coppa Italia. Liverani scende in campo con il Perugia, con Serse Cosmi che lo lancia nella posizione di regista. A sorridere sarà la Salernitana, vittoriosa 1-0 grazie ad un gol di Chianese. Eppure, per Liverani quella intuizione di Cosmi rappresentò la svolta per la sua carriera da calciatore.

Sabato pomeriggio all'Arechi sarà la sua seconda volta da allenatore sul prato dell'impianto di via Allende. Da avversario della Bersagliera confida ricordi importanti, con il prezioso successo ottenuto con il suo Lecce nel gennaio 2019 per 2-1 grazie ai gol di Mancosu e Palombi. Inutile la rete granata di Andrè Anderson.

Tutt'altro che romantico invece il suo debuto da allenatore della Salernitana. Il 4-0 rimediato a Milano con l'Inter è stato uno schiaffo durissimo da incassare, con non poca delusione per l'approccio alla sfida della sua squadra manifestata senza peli sulla lingua in conferenza stampa. Ora il Monza, sfida determinante per il presente e per il futuro del club.