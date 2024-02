Salernitana, Milan: "Abbiamo sbagliato delle scelte ma Iervolino non andrà via" L'ad granata al Corriere dello Sport: "Liverani ha chiesto il ritiro"

Tanti temi snocciolati, in attesa di incontrare in questi minuti la squadra in compagnia di Gianni Petrucci. Maurizio Milan ha parlato al Corriere dello Sport, in una lunga intervista in cui racconta dei progetti presenti e futuri del club. A partire dall'impegno di Danilo Iervolino, nonostante lo spettro della serie B: "Uno che ha investito quasi 100 milioni fin qui, come potrebbe vendere oggi una squadra in queste condizioni? Abbiamo fatto degli errori, abbiamo sbagliato alcune scelte importanti, questo è chiaro. Si va avanti con tanta amarezza e delusione. Il futuro? Abbiamo dei piani con le rispettive proiezioni finanziarie".

L'attenzione si sposta poi sul campo, sul confronto atteso in questi minuti con i senatori del gruppo per dare una spiegazione anche alla prova insuffieciente di Milano, rivelando la volontà del tecnico Liverani di portare la squadra in ritiro: "Stiamo cercando di essere vicini al mister - continua Milan - e parleremo con i capitani della squadra per capire le ragioni di questa non partita, non so come definirla, a Milano. È stata una delusione enorme. Ho già parlato con l’allenatore. È stato duro col gruppo, ci ha chiesto di andare in ritiro ed ha ribadito il concetto espresso venerdì: vuole capire gli uomini, e sottolineo gli uomini, che sono con lui per tentare questa impresa".