Salernitana, pugno duro della società: due multe e possibili "panchine punitive" Il club alza la voce: "Deve essere fatto tutto con eticità e linearità"

Due multe comminate a due calciatori stranieri. La società usa il pugno duro in un momento delicato per la Salernitana. Come ammesso dall’amministratore delegato Maurizio Milan, la dirigenza granata ha deciso di comminare sanzioni disciplinari a due atleti per comportamenti non regolamentari. “Non transigiamo su certi comportamenti, deve essere tutto fatto con etica e linearità”.

Un punto importante toccato da Milan nel meeting mattutino tenutosi con la presenza del vice-presidente Gianni Petrucci. Il numero due e il numero tre dell’organigramma granata hanno confermato la propria fiducia a Fabio Liverani e comunicato ai capitani Federico Fazio e Antonio Candreva l’anticipo del ritiro a giovedì.

Possibile anche l’esclusione per scelta tecnica dei calciatori che non mostreranno grande impegno in allenamento. Nel mirino Lassana Coulibaly e Boulaye Dia, per i quali Milan ha confermato che sarà Sabatini a decidere se comminare multe per l’atteggiamento nel momento delle rispettive sostituzioni nel match con l’Inter.