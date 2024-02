Salernitana-Monza, buona risposta dalla prevendita: il dato L'Arechi pronto a sostenere la Bersagliera in una sfida determinante per l'obiettivo salvezza

La mano tesa del popolo della Salernitana alla propria squadra nel momento di massima difficoltà. La campagna “Tutti insieme” lanciata dal club per la sfida con il Monza continua a far salire il numero di biglietti staccati per la sfida di sabato pomeriggio alle ore 18:00. Nel dato reso noto nella serata di ieri dalla società granata, sono 4600 i ticket staccati per tutti i settori dell’Arechi.

Un numero che, sommato alla quota di possessori di abbonamento stagionale, permette di immaginare oltre 15mila spettatori sugli spalti del Principe degli Stadi per una sfida che si preannuncia già determinante per le chance salvezza della squadra granata.

Già sold-out nelle prime ore di prevendita la Curva Sud Siberiano, restano pochissime disponibilità per l’anello inferiore dei Distinti, nel nome anche delle tante promozioni ideate dalla società per la sfida di sabato.