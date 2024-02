Salernitana, fiducia a tempo per Liverani: Udine sarà già partita decisiva Contatti in mattinata tra l'ad Milan e il tecnico. Atteso confronto anche con il dg Sabatini

Udine sa tanto di ultima spiaggia per Fabio Liverani. La Salernitana ha, infatti, deciso di continuare con l’allenatore romano ma guarda con grande interesse a quale sarà l’esito della sfida di sabato prossimo in Friuli. Per certificare però la decisione si aspetta anche l’ultima parola del direttore generale Walter Sabatini che nelle prossime ore avrà un contatto diretto con il tecnico romano.

Che la delusione del responsabile dell’area tecnica sia fortissima è palpabile, al pari di quella della proprietà. Sabatini però vuole capire soprattuto se Liverani ha ancora energia per provare a svoltare e cercare di tenere in vita una squadra che si è divorata ieri un’altra occasione ghiottissima per ricucire lo strappo in classifica, alimentando così i malumori.

Ma il confronto tra il dg e l’allenatore servirà anche a capire quali saranno le prossime mosse. Si fa largo la possibilità di un ritiro anticipato, probabilmente fuori Salerno, per scrollare dalle spalle di calciatori, staff tecnico e società ogni alibi. Lo ha ripetuto l’ad Maurizio Milan questa mattina a Liverani nel contatto telefonico avuto. La società ha ribadito la fortissima delusione di Danilo Iervolino per una prova incolore e soprattutto per una scossa che non è arrivata. Ora la palla è passata nuovamente tra i piedi di Sabatini. Con vista rivolta su Udine, verosimilmente l’ultima spiaggia per Liverani.