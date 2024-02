Udinese e Salernitana, stesso destino: friulani valutano ritiro e Cioffi... Il tecnico dei bianconeri trema dopo il ko di Genova

Se la Salernitana è alle prese con una vera e propria crisi di nervi, nemmeno in casa Udinese vengono dispensati sorrisi. Anzi, il ko con il Genoa di sabato scorso ha messo in discussione Gabriele Cioffi. L’allenatore friulano non è riuscito a dare la scossa sperata dalla società bianconera, ferma a quota 23 punti e con una sola vittoria nelle ultime cinque uscite. Cioffi è il secondo allenatore della stagione, subentrato a Sottil lo scorso 24 ottobre.

Questo pomeriggio al Bruneschi la squadra friulana si ritroverà per iniziare a preparare la sfida con la Salernitana di sabato pomeriggio. La società però sta meditando di poter anticipare il ritiro proprio per permettere alla squadra di preparare al meglio lo scontro diretto con la Salernitana. Una decisione assunta già due volte in stagione, dopo il ko per 4-1 con il Napoli e per 4-0 con l’Inter.