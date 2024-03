Salernitana, Ochoa dice "200": ad Udine per blindare la porta granata Il messicano non rinuncia al sogno del sesto Mondiale

Duecento presenze nei top campionati europei. Guillermo Ochoa si prepara a tagliare un traguardo prestigioso. Il portiere messicano sarà in campo ad Udine, in uno scontro diretto determinante per la corsa salvezza della Salernitana. Per l’estremo difensore messicano c’è la volontà di dare il suo apporto in una rimonta diventata quasi impossibile. Qualche responsabilità nel corso della stagione ma anche una lista lunghissima di miracoli, come quelli con il Monza per cercare di tenere in piedi la Bersagliera prima di cadere sotto i colpi di Maldini e Pessina.

Superato non senza difficoltà l’infortunio alla spalla rimediato in Nazionale nello scorso novembre, Ochoa ora vuole regalarsi un finale di stagione da protagonista. Nel mirino c’è l’obiettivo del sesto Mondiale, un record da rincorrere anche sperando nella salvezza in serie A con la Salernitana. Solo dopo il finale di stagione si discuterà del contratto, in scadenza nel prossimo giugno a cifre che si aggirano sul milione di euro e che rendono complicata una permanenza in caso di serie B.