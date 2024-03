Udinese-Salernitana, Liverani: "Settimana importante, ora sta a noi. Fazio out" Nuove grane per il tecnico alle prese con l'emergenza difesa

Fabio Liverani ha presentato Udinese-Salernitana in conferenza stampa: "E’ evidente che la nostra situazione non ci dà possibilità di non giocare per la vittoria. La classifica ci impone un risultato ma bisognerà essere equilibrati, compatti contro una squadra fisica, esperta. Servirà stare nella partita e sfruttare le occasioni che riusciremo a creare senza concedere troppo gli avversari". Non arriverà nessuno aiuto dall'infermeria, con Fazio out, così come Boateng e Pirola.

"Che settimana è stata? Da sempre sono una persona dove va, in che momento si trova. Vivo con grande serenità quello in cui credo e soprattutto nella situazione che mi trovo ad affrontare. Sapevo il momento difficile, ma non ho vissuto male. Ci sta incassare la delusione totale della società anche perché non sono attacchi diretti. Parlo quotidianamente con la dirigenza, consapevoli che tutti dobbiamo dare di più.

Vestito tattico? E’ vero che la linea di difesa a quattro è il modulo predefinito. Non recuperiamo nessuno dalla partita scorsa, quindi numericamente non siamo messi bene. Rispetto a Monza perdiamo anche Boateng. Questo è il cruccio che avremo anche domani. Ora devo capire come potremmo fare anche perché questa squadra ha sempre giocato a tre ma numericamente abbiamo delle difficoltà.

Attacco? Abbiamo qualità differenti. Dia e Weissman sono giocatori diversi: Dia è più seconda punta, gli piace legare il gioco. Weissman invece attacca più la profondità e va servito in maniera diversa. Giocando tutti e due insieme sono abbastanza simili, quindi servirà anche trovare nuove risorse da Simy e Ikwuemesi".