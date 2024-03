Udinese-Salernitana, emergenza in difesa: Liverani convoca un Primavera Fazio si è fermato nuovamente, ai box anche Boateng, Pierozzi, Gyomber e Pirola

Anche domani contro l'Udinese, la Salernitana dovrà fare i conti con l'emergenza. Fazio è di nuovo out, Boateng non partirà con la squadra al pari di Pirola, Gyomber e Pierozzi. Liverani è stato costretto a convocare anche Ferarri, difensore della Primavera (classe 2005) che partirà con la prima squadra. Per il resto il tecnico avrà a disposizione più soluzioni. Si va verso un 4-3-1-2 con Simy che dovrebbe ritrovare una maglia da titolare dal 1' accanto ad uno tra Weissman e Dia.

Al termine della seduta di rifinitura il mister Fabio Liverani ha diramato la lista dei convocati per la gara tra Udinese e Salernitana.

PORTIERI: Allocca, Costil, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Ferrari, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Candreva, Basic, Coulibaly, Gomis, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Vignato;

ATTACCANTI: Dia, Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman.