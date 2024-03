Udinese-Salernitana, Cioffi: "Out Pereyra! Sfida delicata, servirà calma" Assenza pesantissima per i friulani alle prese con dubbi di formazione

Defezione pesantissima. Udinese-Salernitana non avrà tra i protagonisti Roberto Pereyra. Il centrocampista argentino non ci sarà, come confermato da Gabriele Cioffi in conferenza stampa. “Abbiamo provato a recuperare il Tucu ma non ci sarà”. Tra i dubbi di formazione anche Ebosele, recuperato in extremis dopo il trauma cranico rimediato nella sfida con il Genoa.

Per Cioffi quella di domani è sfida determinante in chiave salvezza: “Veniamo da un periodo difficile, acuito dalla squalifica della nostra curva. Abbiamo bisogno dell'amore del nostro pubblico che ci sostiene sempre fino in fondo per riuscire a vincere. Affrontiamo la Salernitana che ha valori in mezzo al campo importanti. Mi aspetto una squadra che verrà a giocarsi la partita. Per la posizione di classifica oserà. Dovremo essere bravi a leggere i vari momenti della gara, quindi servirà calma”. Momento complicato che ha messo anche in bilico la panchina di Cioffi: “Tutti gli allenatori sono sempre in discussione: ho vissuto questa settimana come sempre al 110 per cento”.