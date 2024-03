Udinese-Salernitana, le probabili formazioni: Liverani lancia Simy e Weissman In Friuli punti importanti in palio: Liverani prepara la rivoluzione tattica

Sfida delicata. Udinese-Salernitana ha il sapore del match fondamentale non solo per le speranze salvezza dei granata ma soprattutto per la panchina di Fabio Liverani. Dopo la delusione per la sconfitta interna con il Monza, Iervolino si aspetta una scossa dall’allenatore romano.

Benzina extra su una settimana ricca di pressioni, con la presa di posizione forte della società nei confronti della tifoseria in merito alle offese social che hanno incendiato l’ambiente. Per Liverani però conta il campo e la necessità di dare un segnale forte. Il tecnico romano lo farà con le scelte: si passa al 4-3-1-2, con l’emergenza difensiva che attanaglia la Salernitana. Out Fazio, Pirola, Gyomber, Boateng e Pierozzi. Davanti ad Ochoa, ci saranno Pasalidis e Manolas al centro, con Zanoli e Bradaric sulle fasce.

In mezzo al campo, Maggiore sarà il perno centrale, con Basic e Lassana Coulibaly come mezzali. Sulla trequarti spazio a Candreva, con Simy e Weissman favoriti su Dia per il ruolo di punte. In panchina Tchaouna, Kastanos e Vignato, pronti a scendere in campo a gara in corso.

UDINESE-SALERNITANA, LE PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca.

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Pasalidis, Manolas, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Weissman, Simy.