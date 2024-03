Salernitana, nella notte l'esodo dei tifosi granata verso Udine: il dato finale Nonostante l'ultimo posto in classifica, la tifoseria granata si stringe alla squadra

Non sarà sola la Salernitana nella delicata trasferta in Friuli. Per la sfida contro l’Udinese, il settore ospiti del Bluenergy Stadium ospiterà ben 674 supporters granata. Una risposta importante, un gesto di vicinanza nonostante il rendimento mortificante in campionato e la presa di posizione forte della società nei confronti dei tifosi social, protagonisti di offese indirizzate alle varie anime dirigenziali.

Nonostante tutto, lo zoccolo duro del tifo granata si è stretto ancora in unico abbraccio alla squadra. Da questa notte, i possessori dei biglietti si sono messi in viaggio per raggiungere il Friuli: chi in auto, chi in aereo. Un esodo logisticamente tutt’altro che agevole con la speranza di poter dare un sussulto di vita alle speranze salvezza della Bersagliera.