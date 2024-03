LIVE. Udinese-Salernitana 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

La diretta testuale di Udinese-Salernitana

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. A disposizione: Silvestri, Padelli, Zarraga, Success, Davis, Tikvic, Ehizibue, Brenner, Samardzic, Kabasele, Zemura, Pereyra. Allenatore. Cioffi

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Pellegrino, Manolas, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Weissman, Tchaouna. A disposizione: Allocca, Costil, Pasalidis, Sambia, Ferrari, Martegani, Kastanos, Legowski, Gomis, Vignato, Dia, Simy, Ikwuemesi. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo - assistenti: Carbone e Giallatini. IV uomo: Massimi. Var: Serra/Avar: Irrati.

NOTE. Angoli: 0-1.

5' - Primo tiro della partita: ci prova Thauvin dal vertice sinistro, la palla viene respinta da Pellegrino e arriva sui piedi di Payero che calcia dal limite ma fuori misura.

1' - Fischio d'inizio: la Salernitana gioca il primo pallone del match.

Squadre in campo: sta per iniziare Udinese-Salernitana.

IL PRE-GARA. Due novità nell'undici titolare della Salernitana: Liverani passa alla difesa a quattro ma preferisce Pellegrino a Pasalidis accanto a Manolas. Zanoli e Bradaric saranno i due esterni. Tutto confermato in mediana: Maggiore sarà il play con Coulibaly e Basic mezzali. Candreva sarà il trequartista alle spalle di Weissman e Tchaouna, preferito a Simy.

L'Udinese si schiera con il 3-5-2: a sorpresa Cioffi lascia in panchina Samardzic. Panchina anche per Pereyra che non è al meglio e non sarà della partita. Davanti ad Okoye spazio al trio composto da Ferreira, Giannetti e Perez. In mediana Walace sarà il perno centrale con Lovric e Payero mezzali ed Ebosele e Kamara sulle corsie esterne. Davanti coppia composta da Lucca e Thauvin.