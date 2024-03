Salernitana-Dia, si va allo scontro: il club valuta i provvedimenti Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda: il club ora punta a "punire" il senegalese

Il capitolo finale di un romanzo che ha stufato sia la società che la tifoseria. La Salernitana vuole mettere la parola “fine” sulla questione Boulaye Dia. Il senegalese si è rifiutato di entrare in campo nei minuti finali della sfida con l’Udinese, come ammesso da Fabio Liverani in conferenza stampa.

Davanti a microfoni e telecamere è stata sugellata la linea scelta dalla società dopo un lungo colloquio tra il tecnico, l’ad Maurizio Milan e il dirigente Pietro Bergamini. Si va verso l’esclusione tecnica del numero dieci africano fino al termine della stagione, con Dia che ora rischia di essere corpo estraneo, privando la squadra granata dei suoi gol nel momento di massima necessità.

Pugno duro, ribadito anche dal patron Danilo Iervolino e dal direttore generale Walter Sabatini. Anzi, oltre alla sanzione economica che il club sta preparando per punire ancora una volta il senegalese in stagione, ora si valutano anche azioni legali. La Salernitana ha già attivato i suoi legali di fiducia Salvatore Sica e Francesco Fimmanò per una battaglia che si sposterà nelle aule dei tribunali. Non sarebbe la prima volta dopo il precedente di settembre con l’ammenda di 29mila euro comminata al calciatore poi dimezzata dal Collegio Arbitrale. Niente più mano tesa. La Salernitana e Dia vanno allo scontro.