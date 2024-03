Salernitana, tanta delusione tra i tifosi: la reazione al triplice fischio Fischi anche dalla curva dell'Udinese per il deludente pareggio contro i granata

Gli occhi delusi di Antonio Candreva. Sul sinistro del numero 87 si sono spente le ultime chance di vittoria per la Salernitana ad Udine, con quel contropiede a tempo scaduto che ha ricordato la prodezza realizzata due anni fa da Simone Verdi e che fece da trampolino alla rincorsa salvezza. Epilogo diverso, fotografia anche della disperazione granata in una stagione fin qui maledetta. L’esterno romano, dopo essersi seduto sconsolato con le mani tra i capelli, ha guidato la squadra sotto il settore ospiti del Bluenergy Stadium. Ad aspettare calciatori e staff i 674 tifosi della Salernitana che, in barba all’ultimo posto in classifica e un rendimento da film horror, hanno teso ancora una volta la mano ai granata.

Sostegno incondizionato sin dal riscaldamento, con l’esplosione di gioia per il gol di Tchaouna diventata poi amarezza per il pari spettacolare di Kamara. Nel secondo tempo l’espulsione di Ebosele e la volontà di spingere in rete le tante occasioni avute da Tchaouna e compagni. Poi l’occasione di Candreva, un film già visto ma questa volta con epilogo diverso. Amaro.

Al momento del saluto, sono partiti timidi applausi cancellati dai fischi. Anche la Curva dell’Udinese ha fatto lo stesso con la propria squadra, nonostante la classifica sorrida un po' di più ai friulani. Punti di vista. Ora la trasferta di Cagliari, con appena 415 posti disponibili ma con la certezza che la Bersagliera non sarà sola nemmeno in Sardegna.