Salernitana, Iervolino parteciperà alla ripresa: tanti i temi da sciogliere Il patron pronto a scendere in campo

Una visita per manifestare tutta la sua delusione per il caso Boulaye Dia e per parlare alla squadra. Danilo Iervolino prova a dare l'ultima scossa alla Salernitana. Il presidente ha deciso di scendere in campo e domani sarà al centro sportivo Mary Rosy. Il presidente parteciperà alla ripresa degli allenamenti dopo la delusione per il pari con l'Udinese. Il numero uno ha assistito al match in Friuli dalla TV, sperando in una vittoria che non si è concretizzata.

Infuocato il post partita. Continui e febbrili i contatti con l'amministratore delegato Maurizio Milan per provare a decifrare la posizione sul caso Boulaye Dia. Nei confronti dell'attaccante la strategia del club sarà intransigente: esclusione per scelta tecnica e soprattutto querelle legale ai nastri di partenza. Il patron guarderà negli occhi il suo numero 10 e valutera la posizione del calciatore sul tema.

Ma la presenza del patron alla ripresa sarà anche occasione per interrompere il silenzio che lo accompagna con i media locali. Le voci sul futuro però si susseguono e ora obbligano ad un chiarimento. Ore infuocate, Iervolino scende in campo.