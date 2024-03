Serie A, si infiamma la corsa salvezza ma la Salernitana scivola a -9 Sette squadre racchiuse in appena 5 punti: aumentano i rimpianti del cavalluccio marino

Si fa sempre più avvincente la corsa salvezza in serie A ed aumentano i rimpianti per la Salernitana che vede ulteriormente peggiorare la propria posizione. Il 27esimo turno del campionato di massima serie ha provocato nuovi scossoni: il Verona ha battuto 1-0 il Sassuolo; Frosinone e Lecce hanno pareggiato 1-1 mentre il Cagliari ha espugnato il "Castellani" di Empoli, condannando Davide Nicola alla prima sconfitta della sua gestione. Risultati che hanno complicato la posizione della Salernitana, ultima e distante nove punti dal Cagliari terzultimo e dal Verona quartultimo (entrambe le squadre sono appaiate a quota 23). Il Sassuolo, con 20 punti, è scivolato al penultimo posto, alle spalle di Verona e Cagliari. Il Frosinone ha agganciato l'Udinese a quota 24 punti mentre il Lecce ha appaiato l'Empoli a quota 25. In zona salvezza, dunque, ci sono sette squadre in appena 5 punti (dal Lecce 13esimo con 25 punti al Sassuolo 19esimo con 20 punti). Scenari che aumentano i rimpianti della Salernitana che, adesso, dovrà tentare un'autentica missione impossibile a cominciare dal doppio scontro diretto contro Cagliari (in trasferta) e Lecce (in casa).