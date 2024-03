Dossieraggio, spunta anche la compravendita della Salernitana Inchiesta della Procura di Perugia: per gli investigatori sarebbe stato spiato Gabriele Gravina

Toccherebbe anche Salerno l’inchiesta della Procura di Perugia su presunti dossieraggi ai danni di politici, vip e personaggi noti. Come riportato dal Tg1 nell’edizione delle 13.30, sarebbero stati effettuati accertamenti irregolari anche ai danni del presidente della FIGC, Gabriele Gravina nel periodo in cui la Federcalcio era impegnata a vigilare sulla compravendita della Salernitana.

In particolare il pubblico ministero della Direzione Nazionale Antimafia, Antonio Laudati avrebbe “indagato” su presunti rapporti tra il numero uno della Figc e Danilo Iervolino, imprenditore che rilevò la Salernitana il 31 dicembre del 2021, al termine di un’estenuante vicenda gestita per mesi dai trustee. Accessi irregolari sarebbero stati effettuati anche per ‘spiare’ la posizione dell’ex co-patron della Salernitana, Marco Mezzaroma. Nel complesso gli inquirenti della Procura di Perugia ipotizzano che sarebbero stati almeno 800 gli accessi alle banche dati effettuati senza alcun motivo. Al momento il fascicolo dei magistrati perugini vede indagate 15 persone.