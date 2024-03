Salernitana, Iervolino ha lasciato il Mary Rosy: faccia a faccia con la squadra Si attende un comunicato del club sulla situazione

Alle ore 16.39 si è chiusa la parentesi di Danilo Iervolino al centro sportivo Mary Rosy. Il patron ha lasciato il quartier generale granata senza rilasciare dichiarazioni. Un lunedì ricco di incontri nel chiuso del quartier generale campano. Iervolino ha parlato prima a Liverani e poi alla squadra. Tanta la delusione per l'ultimo posto in classifica e per il pari di Udine.

Dopo il faccia a faccia con la squadra, Iervolino ha parlato a Boulaye Dia, reo di essersi rifiutato di entrare in campo nei minuti finale di Udine. Il calciatore senegalese non si è allenato con il resto della squadra. È atteso un comunicato nelle prossime ore della società per fare il punto della situazione.