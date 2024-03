Salernitana, Iervolino: "Sono molto deluso, Dia è fuori dalla squadra" La società rompe il silenzio. Il patron: "Possiamo ancora farcela"

La Salernitana racconta il blitz di Danilo Iervolino. Con un comunicato stampa, il club ha riportato le parole del patron alla squadra e soprattutto ha annunciato l'esclusione di Boulaye Dia dal gruppo. "Non farà parte della squadra a partire da oggi", si legge nella nota del club che attiverà anche il Collegio Arbitrale per chiedere il taglio del 50% dello stipendio mensile lordo del calciatore.

Riportato anche il virgolettato pronunciato nell'incontro con squadra e Liverani: ”Sono deluso, do sempre tanta fiducia a tutti ma nel calcio ho capito che l’unica fiducia da dare è quella ai propri tifosi che non smettono mai di dare amore, passione e sacrificio per questi colori. Ora però bisogna rimboccarsi le maniche e dimostrare in questo finale di campionato quanto valiamo. Dobbiamo essere uniti e remare tutti verso la stessa direzione. Dobbiamo dimostrare a tutti di che pasta siamo fatti”.

Iervolino ha chiesto inoltre massimo impegno e professionalità, ribadendo con fermezza l’inaccettabilità di alcuni comportamenti che si sono manifestati che hanno dimostrato mancanza di attaccamento alla maglia granata.