Salernitana, querelle Dia: esclusione e istanza al Collegio Arbitrale Pugno durissimo del club. Il calciatore ha concluso il suo lunedì con un incontro con Liverani

Il pugno duro, la reazione e poi il confronto. Il lunedì della Salernitana ha avuto come protagonista assoluto Danilo Iervolino, con il patron che ha deciso con fermezza il presente e il futuro di Boulaye Dia. Il calciatore numero dieci è stato il grande nodo della ripresa post-Udinese, con la presa di posizione forte della società dopo la volontà di non entrare in campo nei minuti finali della trasferta in Friuli.

Una decisione che aveva spinto Fabio Liverani ad utilizzare parole durissime nei confronti dell’attaccante (“La sua è una scelta definitiva: non punterò più su di lui”), invitando Danilo Iervolino a scendere in campo. Il patron non si è fatto attendere: faccia a faccia con il calciatore e la comunicazione a Dia di essere ufficialmente fuori dal gruppo squadra, con il senegalese che si allenerà a parte, escluso dalla lista dei disponibili di Liverani. Non solo: l’ufficio legale prepara un’istanza al Collegio Arbitrale con richiesta di ammenda del 50 per cento dello stipendio lordo mensile, sanzione massima da portare avanti fino al termine della stagione.

Il calciatore ha incassato la decisione e ha reagito con le persone vicine a lui al termine del confronto. Nel tardo pomeriggio un nuovo faccia a faccia questa volta con il tecnico Liverani e con Pietro Bergamini. L’epilogo di un lunedì amaro.