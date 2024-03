Salernitana, sorrisi dal campo: ecco Fazio e Pirola. Liverani pensa a due novità Si sgonfia l'emergenza in difesa. Il tecnico parla a due calciatori

Una trasferta delicata. Fabio Liverani s’interroga sulla Salernitana che scenderà in campo a Cagliari. Dopo la decisione forte su Boulaye Dia, ieri il tecnico granata ha ripreso a lavorare con il resto del gruppo. Le buone notizie arrivano dall’infermeria, con l’emergenza in difesa che potrebbe finalmente rientrare. Federico Fazio e Lorenzo Pirola infatti accelerano e mettono nel mirino la trasferta in Sardegna. Entrambi hanno lavorato con il gruppo, con il primo che ha smaltito il virus intestinale che lo aveva messo ko ad Udine, mentre il secondo ha finalmente superato i problemi muscolari rimediati con l’Empoli.

Resta l’incognita legata a Kostas Manolas: il greco verrà gestito dopo i problemi all’adduttore accusati nel secondo tempo di Udine. Chi invece rischia di marcare visita è Jerome Boateng. Il tedesco è ancora alle prese con il risentimento muscolare. Filtra pessimismo anche su Pierozzi. Out invece Gyomber.

Liverani cerca però nuove soluzioni e ora ragiona sul ritorno in campo dal primo minuto di Gomis e Kastanos. Il francese ieri è stato protagonista di un colloquio con l’allenatore. Chissà che non possa scoccare l’ora del mediano dopo l’ottimo impatto con l’Udinese. Aspetta anche Kastanos, in panchina per tutti i novanta minuti sabato scorso. Con l’assenza di Dia, sarebbe lui il primo ricambio di Candreva e Tchaouna a gara in corso.