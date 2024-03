Salernitana, resta il nodo Mikael: rallenta l'affare col Santos Giovedì la deadline del mercato brasiliano. Sabatini al lavoro per trovare una soluzione

Gli allenamenti con la squadra e lo smartphone stretto tra le mani in attesa di una chiamata dal Brasile. Per Mikael sono ore d’attesa. Giovedì sera si chiuderà la finestra di mercato nel paese sudamericano, con il calciatore che ora aspetta una nuova chance. Fuori dalla lista over del club granata, all’ex Sport Recife è stata concessa nelle scorse settimana la possibilità di lavorare con il resto del gruppo per ritrovare condizione e ritmo partita.

Assist che Walter Sabatini sperava potessero bastare per provare a piazzare il calciatore, legato fino al 2026 al club granata. Nelle scorse ore si era fatto sotto con forza il Santos, storico club brasiliano, nobile decaduta con tanto di retrocessione nella serie B carioca. La trattativa però si è stoppata, alimentando non poche perplessità sulla possibile fattibilità dell’affare. Anche il calciatore ha confermato ai tifosi le difficoltà per un ritorno in patria. In caso di semaforo rosso, Mikael resterebbe in granata fino al termine della stagione senza possibilità di dare il suo apporto.