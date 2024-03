Salernitana, su Ottochannel ritorna Granatissimi: in studio Aniello Aliberti Appuntamento alle 20.30 sul canale 16

Nuovo appuntamento con Granatissimi, l'approfondimento di Ottochannel dedicato alla Salernitana. Stasera (martedì 5 marzo), a partire dalle 20.30 sul canale 16, riflettori puntati sulle vicende di casa granata: a cominciare dalla crisi tecnica del cavalluccio marino, ultimo e distante 9 punti dalla zona salvezza. Ma nel corso della puntata si parlerà anche del caso Dia, messo fuori rosa dalla società dopo il gran rifiuto di Udine. Non mancherà un ampio apprfondimento sull'inchiesta legata al presunto dossieraggio della Procura di Perugia e che ha indirettamente coinvolto anche la Salernitana, oltre alle notizie provenienti da Roma legate alle azioni avanzate da Claudio Lotito dopo la cessione del club.

Questi sono soltanto alcuni punti che saranno affrontati insieme all'ex presidente della Salernitana, Aniello Aliberti, al tifoso granata Ermanno Minoliti e agli opinionisti Tommaso D'Angelo e Peppe Iannicelli, in studio con Carla Polverino. In collegamento Skype previsto l'intervento del giornalista Pasquale Pollio.

Ampio spazio all'interazione da casa. Sarà possibile interagire con lo studio chiamando allo 089 252486 o al numero verde gratuito 800 919 002. Si potrà inviare anche un sms/whatsapp al 342 8725223.

Appuntamento da non perdere alle 20.30 sul Canale 16 e in streaming su OttoChannel.tv

La trasmissione andrà in replica in tv domani alle 16.30 e sarà disponibile nella sezione on demand del nostro sito web.