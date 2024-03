Salernitana, Manolas incrocia le dita. Spunta la "promessa" a Sabatini Il greco ha accettato la maglia granata anche per il legame con il dg. Per Cagliari resta in dubbio

Il desiderio di ritornare in serie A da protagonista e ora la volontà di salvare la Salernitana da protagonista. L’adduttore destro continua a far sospirare non solo Kostas Manolas ma anche Fabio Liverani. Il difensore greco resta sotto osservazione dello staff medico per il problema rimediato nel secondo tempo di Udine. Il cambio chiesto nel momento di massima pressione granata, dopo una prestazione da applausi per esperienza e piglio da leader.

Caratteristiche che avevano spinto Walter Sabatini a fare più di un sacrificio per portare il greco in granata. Dopo l’esperienza araba, Manolas attendeva una chiamata dall’Europa. Il sogno sarebbe stato un clamoroso ritorno a Roma, soltanto abbozzato a gennaio. Poi il pressing asfissiante del dirigente al quale Manolas è legato a doppio filo. Non solo intesa sportiva ma anche di vita, confermata dallo stesso calciatore che ha deciso di accogliere la chiamata disperata del dirigente romano per centrare il miracolo salvezza.

La sua presenza a Cagliari resta in dubbio. Aspetta e spera Liverani che sogna per uno scontro diretto vitale di ripartire da Manolas e soprattutto da Fazio. I due fecero faville alla Roma, ora si ritroverebbero a duellare insieme per la salvezza.