Cagliari-Salernitana, i convocati di Liverani: rientra l'emergenza difesa I granata ritrovano Fazio e Pirola. L'argentino punta ad una maglia da titolare

Fabio Liverani ha diramato la lista dei convocati per la gara tra Cagliari e Salernitana. Buone notizie per il tecnico romano che vede rientrare l’emergenza in difesa. Recuperati Fazio e Pirola, con il primo in rampa di lancio e possibile titolare al fianco di Manolas, recuperato dal problema all'adduttore. Fuori dalla lista dei convocati gli infortunati Boateng, Pierozzi e Gyomber. Out anche Boulaye Dia dopo la scelta forte di Iervolino.

Di seguito la lista dei convocati:

PORTIERI: Allocca, Costil, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Fazio, Ferrari, Manolas, Pasalidis, Pellegrino, Pirola, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Candreva, Basic, Coulibaly, Gomis, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Vignato;

ATTACCANTI: Ikwuemesi, Simy, Tchaouna, Weissman.