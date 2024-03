LIVE. Cagliari-Salernitana, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Deiola, Makoumbou; Nandez, Gaetano, Jankto; Lapadula. A disposizione: Radunovic, Aresti, Viola, Prati, Hatzidiakos, Oristanio, Wieteska, Obert, Kingstone, Azzi, Shomorudov, Di Pardo. Allenatore: Ranieri.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva, Tchaouna; Weissman. A disposizione: Costil, Allocca, Pasalidis, Pirola, Pellegrino, Sambia, Ferrari, Gomis, Legowski, Basic, Martegani, Vignato, Ikwuemesi, Simy. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Fourneau di Roma 1 - assistenti: Prenna e Palermo. IV uomo: Manganiello. Var: Di Paolo/Avar: Abisso.

IL PRE.GARA. Confermate quasi tutte le anticipazioni della vigilia in casa Salernitana. Liverani prosegue sulla strada del 4-3-2-1 ma cambia in difesa e a centrocampo. Davanti ad Ochoa spazio alla coppia (ex giallorossa) formata da Fazio e Manolas; Zanoli sarà l'esterno destro e Bradaric agirà sulla corsia opposta. A centrocampo, a sorpresa, Basic parte dalla panchina: al suo posto chance dal 1' per Kastanos con Maggiore centrale e Coulibaly sul centro-destra. Davanti Weissman sarà la prima punta con Candreva e Tchaouna a supporto.

Novità anche nel Cagliari dove Ranieri schiera Jankto (e non Oristanio) sulla trequarti con Gaetano e Nandez, alle spalle di Lapadula. Davanti a Scuffet linea a quattro composta da Zappa, Mina, Dossena e Augello. Deiola e Makoumou saranno la coppia di centrocmapo.