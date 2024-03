Salernitana, Sabatini ci mette la faccia: "Non ho inciso come volevo" Il direttore generale: "Non scaricate la squadra, noi vedremo di agire per il meglio"

Ha sofferto a distanza, come la maggior parte dei tifosi della Salernitana. Poi, dopo il triplice fischio di Cagliari, anche Walter Sabatini ha lanciato un segnale che sa di resa. "Dopo una partita come questa non posso che prendere atto che non ho inciso come pensavo circa l’andamento delle cose e il percorso che avevo immaginato: chiedo scusa al club e al presidente che mi ha sempre assecondato ma soprattutto chiedo scusa ai tifosi tutti, chiedendo loro di non scaricare la squadra e aspettare la fine del campionato, poi vedremo di agire per il meglio", ha scritto sui social il direttore generale della Salernitana che, a differenza di quanto accaduto due anni fa, non è riuscito a risollevare le sorti dei granata. Di sicuro Sabatini ha commesso degli errori in sede di mercato ma, va detto, che ha avuto sicuramente meno margine di manovra rispetto a due anni fa. Adesso lo spettro della retrocessione rischia di travolgere anche lui che, tuttavia, ci ha messo nuovamente la faccia, chiedendo scusa a tutti e prendendosi le sue responsabilità.