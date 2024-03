Salernitana, attese novità per Volpe e Arechi. Napoli: "Andremo avanti" I restyling dei due impianti restano argomento all'ordine del giorno: si riflette sui tempi

Il rischio sempre più forte di una retrocessione in serie B non fermerà i progetti legati al restyling dell’Arechi, con il Volpe campo provvisorio per la Salernitana durante il maxi-progetto per il Principe degli Stadi. “La Regione farà il campo “Volpe” in quell'area – ha ribadito ieri il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli -. Una volta riqualificato integralmente lo stadio Arechi quel campo verrà smantellato per gli aspetti dello spettacolo sportivo ma resterà come insediamento sportivo a disposizione della città di Salerno. Sono aspetti, questi, indipendenti da tutto, stiamo andando avanti”.

Si preannuncia dunque una Primavera caldissima, con possibili novità attese a breve. Per il Volpe, primo progetto nell’ordine cronologico indicato dalla Regione Campania, si è alle prese con l’iter burocratico e successiva gara e assegnazione dei lavori. Si spera nel via libera in estate, con tempi stimati per realizzare la nuova struttura con spalti amovibili e creazione dei collegamenti per l’impianto di via Allende che sulla carta dovrebbe ospitare 15mila spettatori.

I fari sono puntati però sul capitolo Arechi. Al vaglio c’è la progettazione definitiva realizzata da Buromilan. Solo successivamente si potrà procedere con l’iter amministrativo. I tempi si preannunciano però più lunghi, con incognita sia sul cronoprogramma che sulla stima dei costi, che si aggirano sui 115 milioni di euro.