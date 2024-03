Salernitana, scontro legale con Dia: chiesto un maxi-risarcimento da 20 milioni La società ritiene di aver subito un danno patrimoniale: presentata istanza al Collegio Arbitrale

Si preannuncia un duro scontro legale tra la Salernitana e Boulaye Dia. La società granata, infatti, dopo aver messo fuori squadra l'attaccante senegalese, ha depositato al Collegio Arbitrale l'istanza contro l'ex calciatore del Villareal. Il club granata, assistito dagli avvocati Eduardo Chiacchio, Francesco Fimmanò e Rino Sica, chiede la conferma del provvedimento adottato lo scorso 4 marzo (quando Dia è stato messo fuori squadra) ed il taglio del 50% dello stipendio mensile lordo percepito dal calciatore fino al termine della stagione.

Ma la Salernitana, come trapelato già nelle scorse settimane, intende andare fino in fondo ed ha presentato al Collegio Arbitrale anche una maxi-richiesta di risarcimento danni. Il club chiede circa 20 milioni di euro a Dia, ritenendo di aver subito un danno patrimoniale ingente per i comportamenti avuti dal calciatore in questo campionato. La battaglia legale è appena iniziata e si preannuncia lunga e complessa. La Salernitana ha nominato come proprio arbitro il professore Ferruccio Auletta, lo stesso dovrà fare Dia e poi ci sarà un presidente che dovrà dirimere lo scontro tra la società granata ed il calciatore senegalese.